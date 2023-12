Goodtech Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Aktie von Goodtech Asa wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 61,37 liegt sie 95 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Goodtech Asa aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Goodtech Asa als neutral bewertet. Der RSI7 liegt bei 41,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 44 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Goodtech Asa wird als neutral eingestuft, basierend auf Auswertungen von Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Goodtech Asa niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 3,17 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.