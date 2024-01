Goodtech Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse der Goodtech Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,88 EUR liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,884 EUR weicht um +0,45 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,85 EUR) weist mit dem letzten Schlusskurs eine geringe Abweichung von +4 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Goodtech Asa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Goodtech Asa im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,14 %) mit einer Dividende von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 3,14 Prozentpunkte beträgt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodtech Asa mit einem Wert von 61,37 deutlich höher ist als das Branchenmittel in der Branche "Maschinen" und daher als überbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 31,46, was einen Abstand von 95 Prozent ergibt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Goodtech Asa eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen, und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. Auf dieser Basis und aufgrund der hauptsächlich positiven Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage erhält Goodtech Asa eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Goodtech Asa von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Goodtech kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Goodtech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goodtech-Analyse.

Goodtech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...