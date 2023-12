Goodspeed Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren werden verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet (vgl. Wikipedia). Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Zunächst wird der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Bei der Goodspeed-Aktie liegt dieser aktuell bei 1160,23 JPY. Der letzte Schlusskurs von 808 JPY liegt deutlich darunter (-30,36 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Grundlage erhält Goodspeed daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir nun den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (745,86 JPY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Goodspeed-Aktie, und zwar ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Goodspeed auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Hierbei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Goodspeed beträgt 78,08, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,59, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Goodspeed über einen längeren Zeitraum liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Goodspeed in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Goodspeed diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.