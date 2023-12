Goodspeed Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Ein RSI von 50 gilt als neutral. Für den RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 40,29, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Goodspeed-Aktie daher ein neutral Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 1154,03 JPY liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 840 JPY liegt, was einem Abstand von -27,21 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 755,16 JPY, was einem Abstand von +11,23 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung der Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Stimmung der Marktteilnehmer. Daher erhält Goodspeed eine neutrale Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Goodspeed in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell weder positiv noch negativ besonders im Fokus der Anleger steht. Somit wird die Aktie auch hier neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Goodspeed-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein neutrales Rating.