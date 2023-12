Goodspeed Aktie: Grund zur Freude?

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Maßstab für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine Untersuchung der Aktie von Goodspeed hat gezeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Bewertung ergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Goodspeed-Aktie beträgt aktuell 53, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Goodspeed. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Goodspeed bei 1178,55 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 840 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat hingegen einen Stand von 751 JPY, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" für die Aktie von Goodspeed.