Goodspeed Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Goodspeed-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 976,34 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am vergangenen Handelstag lag bei 887 JPY, was einem Unterschied von -9,15 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt betrachtet, der derzeit bei 769,3 JPY liegt. Somit liegt der letzte Schlusskurs darüber (+15,3 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Goodspeed-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Goodspeed. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Ein wichtiger technischer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt bei einem Niveau von 67,21 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 20,11 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Goodspeed in den vergangenen Monaten wenig Veränderung in der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung aufweist. Daher wird Goodspeed für diese Faktoren insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für die Goodspeed-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI.