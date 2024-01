Goodspeed Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die aktuelle Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Goodspeed ist neutral, wie eine Diskussion in Social Media zeigt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend neutral. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Goodspeed daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,67 Punkte, was bedeutet, dass Goodspeed aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 53,16 zeigt an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Goodspeed-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1117,26 JPY. Der letzte Schlusskurs von 812 JPY weicht somit um -27,32 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ein "Neutral"-Rating.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wird Goodspeed über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Goodspeed in allen genannten Punkten die Gesamteinstufung: "Neutral".