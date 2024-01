Goodrx Holdings Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die technische Analyse der Goodrx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,89 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,47 USD liegt daher deutlich darüber, mit einem Unterschied von +9,85 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,77 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Goodrx-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Goodrx insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 13,99 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Goodrx, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goodrx-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Bewertungen der Analysten sowie das Sentiment und Buzz ein insgesamt positives Bild der Goodrx-Aktie.