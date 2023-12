Goodrx Holdings Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmungslage der Anleger bezüglich der Goodrx-Aktie hat sich laut einer aktuellen Analyse während des vergangenen Monats verschlechtert. Dies wird durch die zunehmende Trübung der Stimmung und die verringerte Intensität der Diskussionen deutlich. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt 15,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,47 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 7,38 USD, was einem potenziellen Anstieg von 15,23 Prozent entspricht. Daher wird die Goodrx-Aktie aus Analystensicht insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In der technischen Analyse wird zudem der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,28 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Goodrx-Wertpapier somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.