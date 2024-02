Goodrx Holdings Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Bei Goodrx gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussion über das Unternehmen hat in letzter Zeit abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt ergibt sich für Goodrx daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Goodrx liegt bei 50,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 51,85 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend negativ, wobei es in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen gab. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Goodrx abgegeben haben, vergeben insgesamt ein "Neutral". Es gab 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist jedoch "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,5 USD, was einer positiven Kursentwicklung von 17,55 Prozent entspricht und zu einem Rating von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Gesamteinstufung von "Gut" für Goodrx.