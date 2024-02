Goodrx Holdings Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Goodrx in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Goodrx daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Goodrx im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend negative Meinungen veröffentlicht, und in den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Goodrx. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Goodrx liegt bei 22,03, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Zusammenfassend führt dies zu einem Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goodrx-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,98 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,73 USD liegt, was einem Unterschied von +12,54 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 6,25 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +7,68 Prozent darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Goodrx-Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.