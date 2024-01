Goodrx Holdings Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten zwei Wochen wurde Goodrx von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschieden Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" steht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Goodrx derzeit bei 5,92 USD liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 6,7 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +13,18 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,71 USD, was einer Differenz von +17,34 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) von Goodrx liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und zeigt damit eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält Goodrx in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten geben für Goodrx insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 1 Kaufempfehlung, 3 Neutrale und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Goodrx liegt bei 7,38 USD, was einer Entwicklung um 10,07 Prozent entspricht. Daher erhält Goodrx auch in der Analysten-Untersuchung insgesamt das Rating "Gut".