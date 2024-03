Goodrx Holdings Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Goodrx wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der momentan bei 100 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Goodrx weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Goodrx also eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Auch das Sentiment und der Buzz um Goodrx werden ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Goodrx in diesem Punkt also als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse erhält Goodrx auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Bewertung von "Gut", da der Kurs der Aktie um +9,37 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht dagegen einer Abweichung von +2,73 Prozent und somit einem "Neutral"-Wert. Insgesamt wird Goodrx in diesem Punkt also mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Goodrx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, zeigt jedoch in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Goodrx eine gemischte Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.