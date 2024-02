Goodrx Holdings Aktie: Geht es jetzt los?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in sozialen Medien. Bei Goodrx wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Goodrx von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Goodrx zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Goodrx derzeit eine positive Entwicklung, was zu einer guten Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutrales Signal.

Insgesamt wird die Goodrx-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen als neutral bis gut bewertet.