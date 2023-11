Goodrx Holdings Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Goodrx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,85 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,97 USD weicht somit um +2,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 5,36 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+11,38 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Goodrx-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Goodrx langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Schlecht" ausfällt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,38 USD, was eine potenzielle Steigerung um 23,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,97 USD) bedeutet, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Goodrx, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".