Goodness Growth Holdings Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Goodness Growth zeigt der RSI eine Ausprägung von 59,68, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse der Goodness Growth zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,16 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,23 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand zum GD200 von +43,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,2 USD, was einen Abstand von +15 Prozent zur Aktie ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Dividendenrendite liegt die Goodness Growth mit 0 Prozent 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Arzneimittel". Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Goodness Growth in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" eingestuft.