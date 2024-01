Goodness Growth Holdings Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Goodness Growth eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während es keine negativen Diskussionen gab. An weiteren acht Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei Goodness Growth bei 47,37. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 47, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goodness Growth-Aktie der letzten 200 Handelstage um 50 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Goodness Growth jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.