Goodness Growth Holdings Aktie: Einfach nur Spitze!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Goodness Growth 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Arzneimittelbranche. Die durchschnittliche Dividendenrendite in dieser Branche beträgt 2 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,17 USD für die Goodness Growth-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,253 USD, was einem Unterschied von +48,82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Goodness Growth-Aktie liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (48,08) zeigt einen neutralen Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Goodness Growth führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Goodness Growth. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und die Anleger zeigten größtenteils eine neutrale Haltung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.