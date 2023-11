Goodland Aktie: Einfach unglaublich

Der Sentiment und Buzz um Goodland wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -6,92 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +0,83 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik lautet daher ebenfalls "Neutral".

Anleger haben Goodland in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 14,29 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 45,45, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Goodland-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.