Goodix Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Shenzhen Goodix hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 22,77 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -27,68 Prozent, wobei Shenzhen Goodix aktuell 32,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keiner Aufzeichnung von negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen und verstärkt positiv in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen, wobei Shenzhen Goodix aktuell als überverkauft eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.