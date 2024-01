Goodix Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Aktie von Shenzhen Goodix haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Deshalb erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings haben unsere Programme eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt Shenzhen Goodix in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Shenzhen Goodix. Es gab vier positive und acht negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Goodix eine "Neutral"-Einschätzung und von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Bezüglich der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der Shenzhen Goodix-Aktie beträgt aktuell 59,92 CNH, während der letzte Schlusskurs (62,82 CNH) auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält Shenzhen Goodix eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,61 CNH, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. In diesem Fall ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. In Summe wird Shenzhen Goodix auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Shenzhen Goodix in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,12 Prozent, was einer Outperformance von +40,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 20,98 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Shenzhen Goodix ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.