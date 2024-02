Goodix Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Shenzhen Goodix-Aktie ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen, um zusätzliche Einblicke in die Bewertung der Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage wurden vor allem positive Themen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Internet-Stimmung kann die Marktstimmung beeinflussen. Bei Shenzhen Goodix wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das langfristige Sentiment führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was auf ein insgesamt negatives langfristiges Stimmungsbild hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Goodix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 59,77 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 59,95 CNH weicht nur minimal davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral bewertet, da der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Shenzhen Goodix liegt bei 2,35 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Shenzhen Goodix somit eine positive Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, eine negative Bewertung hinsichtlich des langfristigen Sentiments, eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse und gemischte Bewertungen gemäß des Relative Strength Index.