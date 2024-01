Goodix Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse von Shenzhen Goodix-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 59,92 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 62,82 CNH liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,61 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs von 62,82 CNH liegt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Shenzhen Goodix in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +40,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite um 20,98 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit insgesamt vier positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Shenzhen Goodix von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Obwohl sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat, gab es eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Diskussionsstärke ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.