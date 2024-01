Goodix Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Die Internet-Kommunikation und das Sentiment rund um die Aktie von Shenzhen Goodix wurden in den letzten Wochen analysiert. Dabei zeigt sich, dass sich die Stimmung kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings konnte eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt werden, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien verdeutlicht, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Shenzhen Goodix eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" bewertet, basierend auf der aktuellen Stimmungsanalyse und den positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 80,15, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,9, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich hat Shenzhen Goodix eine starke Performance von 33,12 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Shenzhen Goodix eine Outperformance von +40,61 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Shenzhen Goodix deutlich über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.