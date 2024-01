Goodix Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Shenzhen Goodix ist in den letzten zwei Wochen neutral geblieben, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Dies basiert auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, das Shenzhen Goodix eine entsprechende Bewertung gibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte Shenzhen Goodix eine Rendite von 33,12 Prozent erzielen, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 38,67 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Aufgrund dieser positiven Zahlen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle Wert von 48,15 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Shenzhen Goodix stark angestiegen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis dieser Kriterien.