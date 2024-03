Goodix Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Anleger-Sentiment bezüglich Shenzhen Goodix ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und wird insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Shenzhen Goodix eine Rendite von 21,84 Prozent, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -24,21 Prozent aufweist, liegt Shenzhen Goodix mit einer Rendite von 46,05 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer langfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht liegt Shenzhen Goodix mit einem Kurs von 63,3 CNH derzeit +4,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,2 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.