Goodix Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Shenzhen Goodix-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Shenzhen Goodix eine Rendite von 33,12 Prozent, was 19,91 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologiesektors liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete hingegen eine mittlere jährliche Rendite von -7,28 Prozent, wobei Shenzhen Goodix aktuell 40,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shenzhen Goodix auf 7-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Goodix-Aktie bei 59,3 CNH, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie jedoch ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -8,04 Prozent. Der Gesamtbefund lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussionen über Shenzhen Goodix führen jedoch zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Shenzhen Goodix-Aktie daher gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen.