Goodfood Market Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Goodfood Market hat im letzten Jahr eine Rendite von -56,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor 39,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dieser liegt bei -17,75 Prozent. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,75 Prozent, und Goodfood Market liegt aktuell 54,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Goodfood Market-Aktie ein Durchschnitt von 0,37 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,25 CAD, was einem Unterschied von -32,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Goodfood Market aktuell 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Analysten bewerten die Goodfood Market insgesamt als "Neutral", da 0 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Goodfood Market liegt bei 0,63 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 150 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt die Analyse der Analysten zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Goodfood Market.