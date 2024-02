Goodfood Market Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die technische Analyse der Goodfood Market-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,4 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,25 CAD liegt, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,28 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,25 CAD, was einer Abweichung von -10,71 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Goodfood Market-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Goodfood Market-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine neutrale Bewertung an. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Stimmung in Bezug auf die Goodfood Market-Aktie. Nur an drei Tagen gab es überwiegend positive Themen, an einem Tag überwogen die negativen Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende hat die Goodfood Market-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1.78 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Anleger-Sentiment und die Dividendenrendite eine negative Bewertung für die Goodfood Market-Aktie. Daher sollten Anleger vorsichtig sein, wenn es um Investitionen in dieses Wertpapier geht.