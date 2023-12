Goodfood Market Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung an den Aktienmärkten lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben daher die Stimmung rund um Goodfood Market auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten zwei Tagen haben Nutzer der sozialen Medien jedoch überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit Goodfood Market diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Langfristig betrachtet stuften von insgesamt 18 Analysten 2 die Aktie als neutral ein, während keine eine positive oder negative Bewertung abgaben. Auch für den kurzfristigen Horizont ergab die Analyse, dass die Aktie als neutral einzuschätzen ist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0,63 CAD, was einer erwarteten Rendite von 160,42 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Einschätzungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" schnitt Goodfood Market in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -1,61 Prozent besser ab, während der Durchschnitt der Branche bei -4,4 Prozent lag. Ebenso übertraf das Unternehmen den Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors um 18,85 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die 200-Tage-Linie der Goodfood Market bei 0,46 CAD verläuft, während der Aktienkurs bei 0,24 CAD liegt, was einer Abweichung von -47,83 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, welcher bei 0,35 CAD liegt und damit eine negative Abweichung von 31,43 Prozent aufweist. Auf Basis dieser technischen Indikatoren wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.