Goodfood Market Aktie: Grund zur Freude?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Goodfood Market in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Goodfood Market diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Goodfood Market derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet- und Katalogeinzelhandel. Der Unterschied beträgt 1,81 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,81 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, stuften die Goodfood Market insgesamt als "Neutral" ein, da 0 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Goodfood Market liegt bei 0,63 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 119,3 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 0,285 CAD liegt. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche erzielte Goodfood Market in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,64 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Underperformance von -43,36 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -21,77 Prozent, und Goodfood Market lag 28,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.