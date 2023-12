Goodfood Market Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktie von Goodfood Market wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Im Laufe der letzten zwölf Monate wurden insgesamt 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen kam. Auf kurzfristiger Basis ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (0,63 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 131,48 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Goodfood Market somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung des Unternehmens hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Die Aktie von Goodfood Market wird daher bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel mit einer Dividendenrendite von 0 % schlechter ab, da die Differenz 1,84 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Goodfood Market. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daraus eine langfristige Stimmungsbewertung als "Neutral" für die Aktie von Goodfood Market.

