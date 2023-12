Goodfellow Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Goodfellow-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurde über Goodfellow neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Goodfellow-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,56 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,05 CAD weicht um +3,61 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,01 CAD) weist mit einer Abweichung von +0,29 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Das Sentiment und Buzz um Goodfellow werden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Goodfellow liegt bei 47,89, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".