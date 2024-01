Goodfellow Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Die Aktie von Goodfellow wird derzeit aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,13 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Unterbewertung signalisiert. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" aus dieser Perspektive.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Goodfellow aktuell 7,12 Prozent, was über dem Durchschnitt von 4,06 Prozent liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goodfellow-Aktie bei 13,55 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,01 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich hat Goodfellow in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche eine Outperformance von +1,28 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Goodfellow 6,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.