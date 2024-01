Goodfellow Aktie: Jetzt geht’s los!

Goodfellow-Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 24,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt nur um 7,37 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,39 Prozent für Goodfellow bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Goodfellow eine überdurchschnittliche Rendite von 3,37 Prozent verzeichnen, was 21,39 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Goodfellow mit 7,41 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau um 4,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren, 2,53). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Goodfellow-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 13,56 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 14,09 CAD liegt, was einer Abweichung von +3,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Goodfellow basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet wird Goodfellow im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,16 gehandelt, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,35 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Goodfellow daher eine "Gut"-Empfehlung.