Goodfellow Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Goodfellow hat im letzten Jahr eine Rendite von 8,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 9,78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 2,04 Prozent, wobei Goodfellow aktuell 6,52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Goodfellow beträgt derzeit 7, was eine positive Differenz von +4,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" ergibt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Goodfellow von Analysten mit einer Bewertung von "Gut" versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und daher eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund dieser Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Goodfellow-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,99 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,06 CAD liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 14,52 CAD. Insgesamt erhält die Goodfellow-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.