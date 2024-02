Goodbye Kansas AB Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmung unter den Anlegern von Goodbye Kansas in Online-Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Goodbye Kansas liegt bei 70,93, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Die Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 88, was ebenfalls als überkauft eingestuft wird und somit ebenfalls die Bewertung "Schlecht" erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht". Der GD200 verläuft bei 0,51 SEK, während der Kurs der Aktie bei 0,0735 SEK liegt, was einer Abweichung von -85,59 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,16 SEK, was einer Abweichung von -54,06 Prozent entspricht.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Goodbye Kansas werden ebenfalls als neutral eingestuft. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild, das auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Goodbye Kansas Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, der technische Analyse sowie dem Sentiment und Buzz.