Goodbaby Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodbaby liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,3 für "Freizeitausrüstung & Produkte" unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Goodbaby derzeit auf 0,52 HKD, während die Aktie selbst bei 0,72 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +38,46 Prozent in Bezug auf den GD200 und zu einer Bewertung von +46,94 Prozent in Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Allerdings weist Goodbaby im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Freizeitausrüstung & Produkte" (6,17 %) eine Dividende von 0 % auf, was zu einer niedrigeren Bewertung führt. Die Differenz von 6,17 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Goodbaby war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments für Goodbaby.