Goodbaby Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Goodbaby wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,81 Prozent auf. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 18,61 Prozent, was einer Underperformance von -10,8 Prozent für Goodbaby entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite 3,44 Prozent, wobei Goodbaby mit 4,38 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht errechnet sich für die Goodbaby-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,52 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,63 HKD, was einer Abweichung von +21,15 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der 50-Tages-Durchschnittsanalyse liegt der letzte Schlusskurs mit 0,53 HKD über dem gleitenden Durchschnitt (+18,87 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Goodbaby insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Goodbaby in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den Äußerungen der letzten beiden Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Goodbaby beträgt 90,91, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und mit einem "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Goodbaby daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".