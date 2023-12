Good Vibrations Shoes Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Unter Verwendung des Relative Strength Index wird die Aktie von Good Vibrations Shoes als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Good Vibrations Shoes-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,87, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,52, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Good Vibrations Shoes veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Good Vibrations Shoes, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Bei der Untersuchung der Aktie von Good Vibrations Shoes zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Good Vibrations Shoes war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds die Note "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,0143 USD) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+43 Prozent) deutlich darüber liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Good Vibrations Shoes-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.