Good Vibrations Shoes Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Good Vibrations Shoes-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,0176 USD weicht somit um +76 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Good Vibrations Shoes-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Good Vibrations Shoes liegt aktuell bei 63,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt an, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Good Vibrations Shoes-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, weshalb Good Vibrations Shoes für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Good Vibrations Shoes daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass Good Vibrations Shoes in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Neutral"-Einstufung.