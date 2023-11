Good Vibrations Shoes Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI von Good Vibrations Shoes liegt bei 76,14, was ihn als "Schlecht" klassifiziert. Der RSI25 beträgt 44,19, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Ein weiterer weicher Faktor zur Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität von Good Vibrations Shoes zeigt wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" bestätigt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Good Vibrations Shoes ist insgesamt negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Good Vibrations Shoes bei 0,0112 USD und ist damit +12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung als "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +12 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.