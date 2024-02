Good Vibrations Shoes Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Aktienwert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Good Vibrations Shoes betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,41 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und Good Vibrations Shoes wird dementsprechend mit "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben auch die sozialen Plattformen untersucht, um die Stimmung rund um Good Vibrations Shoes zu bewerten. Es stellte sich heraus, dass die Kommentare größtenteils negativ waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Aktienkurs von Good Vibrations Shoes mit 0.0104 USD derzeit +4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +4 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.