Good Vibrations Shoes Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Anleger-Stimmung bei Good Vibrations Shoes in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von Good Vibrations Shoes liegt bei 64,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen gibt hingegen an, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Good Vibrations Shoes-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die trendfolgende technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Good Vibrations Shoes-Aktie aktuell bei 0,01 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD führt zu einem "Gut"-Rating. Somit erhält Good Vibrations Shoes auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating.