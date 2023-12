Good Times Restaurants Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Aktienanalyse: Good Times Restaurants mit negativem Dividendenrendite und technischer Bewertung

Investoren, die derzeit in die Aktie von Good Times Restaurants investieren, könnten eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt erhalten. Die aktuelle Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was 2,81 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse der Good Times Restaurants-Aktie zeigt ebenfalls negative Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 2,82 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,25 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -20,21 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,62 USD über dem aktuellen Kurs von 2,25 USD, was einer Abweichung von -14,12 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für Good Times Restaurants eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Die Diskussionintensität erhält die Bewertung "Neutral" und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,78 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI von 61,21 deutet jedoch auf eine neutrale Situation hin, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Good Times Restaurants-Aktie für die Dividendenrendite, die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz sowie den Relative Strength Index überwiegend negative Bewertungen und wird entsprechend als "Schlecht" eingestuft.