Good Times Restaurants Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Good Times Restaurants-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,81 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 2,54 USD, was einer Differenz von -9,61 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 2,55 USD, was einer Differenz von -0,39 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt nicht signifikant höher oder niedriger. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Good Times Restaurants-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Good Times Restaurants derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,74 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Bereich der Anleger-Stimmung zeigt sich, dass die Good Times Restaurants-Aktie in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet wurde. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Good Times Restaurants-Aktie, wobei die Dividendenpolitik als "Schlecht" und die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.