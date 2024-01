Good Times Restaurants Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Good Times Restaurants hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 35,92 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,47 Prozent bedeutet. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei 10,96 Prozent, wobei Good Times Restaurants um 12,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Good Times Restaurants derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,81 USD, während der Kurs der Aktie (2,54 USD) um -9,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,54 USD zeigt keine Abweichung, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen rund um Good Times Restaurants auf sozialen Medienplattformen spiegeln positive Meinungen wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Good Times Restaurants-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Signale. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (35) als auch der RSI der letzten 25 Tage (49,31) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Good Times Restaurants basierend auf der Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index.