Good Times Restaurants Aktie: Ist es vollbracht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Good Times Restaurants liegt bei 2, was im Vergleich zum Branchenwert von 49,64 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich, dass Good Times Restaurants im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -16,9 Prozent erzielt hat, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von -9,2 Prozent wird von Good Times Restaurants um 7,7 Prozent unterschritten. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Good Times Restaurants deuten auf eine neutrale Einschätzung hin, da die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Good Times Restaurants bei 2,78 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 2,41 USD liegt, was einem Abstand von -13,31 Prozent entspricht. Im Vergleich zur 50-Tage-Linie weist die Aktie eine Differenz von -2,43 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.