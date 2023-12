Good Times Restaurants Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Good Times Restaurants-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,83 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,6 USD weicht somit um -8,13 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,64 USD, was einer Abweichung von nur -1,52 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Good Times Restaurants-Aktie wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, wodurch das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Good Times Restaurants bei 2,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,89 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Good Times Restaurants-Aktie liegt bei 46,43 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt kann die Aktie also mit "Neutral" bewertet werden.