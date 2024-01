Good Shroom Co Aktie: Das war ja klar …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Good Shroom eingestellt waren. Es gab keine positiven Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Good Shroom daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Good Shroom mit 0,16 CAD derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet bewertet. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach dieser Untersuchung ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Good Shroom aufgrund mittlerer Aktivität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Good Shroom bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI-Wert 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Good Shroom in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse und den RSI eine "Neutral"-Bewertung.